Slowfood Convivium Kiel 3.0

Slowfood Kiel ist doch tot! Nein, gar nicht! Wir werden aktiv! Eine Gruppe von neuen und alten engagierten Mitgliedern des CV Kiel möchte das Convivium beleben. Wir haben uns auf Einladung von Frank Buchholz, CV Hannover, Beauftragter für das CV Kiel, am 18.05.2014 im Schloss Gottorf getroffen und erste Ideen für Veranstaltungen, Aktivitäten, Vorhaben und gesammelt, unterstützt von Abgesandten aus Lübeck, Hannover und Hamburg. Verabredet wurde, gleich mit frischem Wind und unbelastet von der Vergangenheit und fremden Verbänden zu starten. Das zweite Treffen fand am Dienstag, den 20.05.2014 in Neumünster statt, moderiert von Sebastian Wenzel, CV HH. Dort haben wir erste Aktivitäten geplant.